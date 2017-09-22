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Политика
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Аналитики составили топ-10 региональных российских авторынков
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    Аналитики составили топ-10 региональных российских авторынков

    22:05  22 Сентября 2017
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    Аналитики составили топ-10 региональных российских авторынков

    Москва, 22 сентября. С начала 2017 года в России было продано 897,6 тысяч новых автомобилей, что на 15,1% превышает результат, полученный годом ранее. Об этом говорится в результатах исследования аналитического агентства «Автостат».

    Специалисты «Автостата» составили рейтинг самых крупных региональных рынков в России. На первой и второй строчках рейтинга оказались Москва и Московская область, где с начала года было продано 20% всех автомобилей. За восемь месяцев 2017 года в Москве были реализованы 132,8 тысяч автомобилей.

    Третья позиция досталась Санкт-Петербургу, где продажи выросли на 16,3% по сравнению с прошлым годом. С начала 2017 года в Петербурге были проданы 61,9 тысяч новых автомобилей. На четвертом месте оказался Татарстан, где за восемь месяцев продали 43,8 тысяч автомобилей. В десятку также вошли Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #автомобили #машины #продажи
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