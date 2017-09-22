МИД Сирии: США используют террористов, чтобы помешать урегулированию конфликта

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ООН, 22 сентября. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Соединенные Штаты используют террористические формирования, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в Сирии. Муаллем сделал это заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Глава сирийского внешнеполитического ведомства полагает, что США разочарованы успехом переговоров в Астане. Поэтому Вашингтон пытается сорвать мир, используя террористов «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Мы сделаем все, чтобы победить «Исламское государство» (запрещена в РФ), — также сказал Муаллем.

Накануне Сергей Лавров назвал «возней» скандал в США из-за «вмешательства России» в президентские выборы.