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Политика
Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии
Политика
Лавров: Комиссия ОЗХО по Сирии состоит из противников официального Дамаска
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    Лавров: Комиссия ОЗХО по Сирии состоит из противников официального Дамаска

    21:52  22 Сентября 2017
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    Лавров: Комиссия ОЗХО по Сирии состоит из противников официального Дамаска

    Нью-Йорк, 22 сентября. В комиссию Организации по запрещению химического оружия, которая расследует химатаки в Сирии, входят представители стран, настроенных против официального Дамаска. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По его словам, в комиссии работает две группы экспертов, одна из которых рассматривает жалобы, поступающие от правительства, другая — жалобы от оппозиции. При этом обе группы возглавляют граждане западного государства, которое стремится свергнуть президента САР Башара Асада.

    Лавров: Комиссия ОЗХО по Сирии состоит из противников официального Дамаска

    «Само по себе это уже ненормально. И большинство экспертов, которых набрали в эту миссию, они все из так называемой «Группы друзей Сирии», которую еще создавала администрация Обамы из тех, кто хочет только сменить режим», — отметил Лавров.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #дамаск #лавров #озхо #комиссия #эксперты #противники
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