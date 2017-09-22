Лавров: Комиссия ОЗХО по Сирии состоит из противников официального Дамаска

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Нью-Йорк, 22 сентября. В комиссию Организации по запрещению химического оружия, которая расследует химатаки в Сирии, входят представители стран, настроенных против официального Дамаска. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в комиссии работает две группы экспертов, одна из которых рассматривает жалобы, поступающие от правительства, другая — жалобы от оппозиции. При этом обе группы возглавляют граждане западного государства, которое стремится свергнуть президента САР Башара Асада.