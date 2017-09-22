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Политика
Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США
Политика
Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США
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    Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США

    21:35  22 Сентября 2017
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    Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США

    ООН, 22 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «возней» скаднал в Соединенных Штатах, связанный с якобы имевшим место вмешательством России в ход президентских выборов в США.

    По мнению Лаврова, несмотря на множество слухов о «вмешательстве России», эти утверждения до сих пор не были подтверждены ни одним фактом.

    Российский дипломат отметил, что задавал соответствующий вопрос американскому коллеге Рексу Тиллерсону. Однако тот сослался на «секретный характер» этой информации.

    «Не могу в это поверить» – заключил Лавров.

    Накануне глава МИД РФ раскритиковал попытки некоторых политиков возложить на Россию ответственность за решение всех конфликтов.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #выборы #россия #сша #лавров #скандал
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