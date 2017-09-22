Москва работает над иском к США по дипсобственности — посол РФ

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Нью-Йорк, 22 сентября. Москва работает над подготовкой иска к США в связи с конфискацией российской дипломатической собственности. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы работаем над этим вопросом. Вопрос непростой, требует изучения. У нас есть прямое поручение президента РФ Владимира Путина, мы работаем над реализацией этого поручения», — отметил он.

Напомним, что ранее власти США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также ряд дипломатических объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне. В США подчеркнули, что это ответ на сокращение штата американских дипломатов в Москве.