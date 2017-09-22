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Политика
Москва работает над иском к США по дипсобственности — посол РФ
Политика
Лавров: Запрет Конгресса США на военные контакты с РФ мешает борьбе с террористами в Сирии
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    Лавров: Запрет Конгресса США на военные контакты с РФ мешает борьбе с террористами в Сирии

    21:34  22 Сентября 2017
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    Лавров: Запрет Конгресса США на военные контакты с РФ мешает борьбе с террористами в Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрет конгресса США на военное партнерство с Россией мешает борьбе с террористами в Сирии. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

    «Огромный потенциал наших отношений простаивает вхолостую, даже сокращается из-за русофобской истерии, международные проблемы страдают из-за того, что США не могут тесно координировать по причинам от них не зависящим», — заявил Лавров.

    Он также добавил, что для полного уничтожения террористов в Сирии необходима тесная координация сил, в то время как американским военным координация запрещена законом конгресса США.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #лавров #конгресс
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