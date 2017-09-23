Сирия итоги за сутки на 23 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ северо-западного берега Евфрата, SDF заявили о скором освобождении Ракки

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Сирия, 23 сентября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ северо-западного берега Евфрата и продолжают поддерживать продвижение САА в регионе, SDF заявили о планах освободить Ракку через полтора месяца, ССА ведет обстрел позиций САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают зачистку от ИГ «Акербатского котла», обеспечивают продвижении САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, Алеппо и Хомсе, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, заключили соглашение с ИГ в Хаме.

«Исламское государство»: уничтожает нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре, покидает окрестности Акербата, теряет позиции в Хомсе, оказывает ожесточенное сопротивление SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Даръа.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо, продолжает бои с ИГ в Даръа, потеряла троих боевиков и открыла огонь по САА в Хаме.

Курды: обстреливают позиции ССА в Алеппо, захватили резервуары для нефти в Дейр эз-Зоре, заявили о планах полностью освободить Ракку от ИГ через полтора месяца.

Провинция Дамаск

ВВС Израиля нанесли, по меньшей мере, три авиационных удара по военному аэропорту «Меззе» на юго-западе города Дамаск. По данным информационного агентства Al-Masdar News сирийскую авиабазу атаковал израильский беспилотник. После третьего удара дрон был сбит силами противовоздушной обороны сирийской армии.

В Восточной Гуте тем временем продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной оппозицией. По сообщению военного источника в Twitter (@abonorx1) правительственные силы ведут ракетный обстрел позиций боевиков в районах Джобар и Айн Тарма. Источник в социальной сети Twitter (@Dimashq_news) сообщил, что армия САР также наносит удары по зонам дислокации радикалов в деревне Сакба. Позже стало известно, что боевики группировки «Файлак ар-Рахман» открыли ответный огонь по расположениям сирийской армии в Джобаре и Айн Тарме. Кроме того, вертолеты боевиков сбросили бочковые бомбы на город Бейт Джинн, писал сирийский журналист в своем Telegram-канале (@ammarjohmani).

Боевики радикальной оппозиции пошли на переговоры с командованием Сирийской арабской армии (САА). Местный источник в Twitter (@Fox61C) сообщил, что в соответствии с условиями соглашения, заключенного с повстанцами, они и их семьи должны в ближайшее время покинуть район Аль-Кадам на северо-западе провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо возобновилось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Smart News Agency сообщало, что бойцы курдского военизированного формирования ведут обстрел позиций «свободной армии» в районе города Азаз.

Сирийская арабская армия (САА) нанесла ряд ударов по позициям радикальных формирований в районе города Харетан, писало Smart News Agency. Также местный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@3bdalrhmnbashah), что правительственные войска ведут ракетный обстрел зон дислокации радикалов в районе населенного пункта Ар-Рашидин.

В квартале Аль-Аркуб города Алеппо произошел взрыв на складе боеприпасов Сирийской арабской армии (САА), сообщил военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1). Причины происшествия не установлены.

Боевики группировки «Амджат аль-Амила» заявили о своем присоединении к антиправительственной «Файлак аль-Мадж». Военный источник в социальной сети Twitter (@Fox61C) пишет, что увеличившаяся по численности коалиция продолжит действовать на территории провинции Алеппо.

Провинция Хомс

В районе города Ар-Растан на севере провинции Хомс Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал столкновения между сирийской армией и радикальными боевиками. По данным правозащитной организации, Сирийская арабская армия (САА) провела артобстрел зон дислокации антиправительственных формирований в окрестностях Ар-Растана. Позже боевики ответили на действия армии САР, открыв огонь по расположениям правительственных войск.

В западной части провинции Хомс радикальные боевики обстреляли населенные пункты Сахальб и Мухрида, сообщил один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ilyes768).

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передает, что за последние сутки 14 боевиков вооруженной оппозиции, действующих на территории населенного пункта Тахун-Донгузия, перешли на сторону правительственных войск.

На востоке региона сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила зачистку от сил «Исламского государства» окрестностей Акербата. По данным одного из военных источников в Twitter (@IvanSidorenko1) бои между радикальными исламистами и армией САР шли в районе Мушерифа недалеко от Джубб аль-Джарра. Кроме того, информационное агентство Damascus Now сообщило на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что благодаря эффективной работе ВКС России сирийская армия смогла выбить ИГ из района Аль Машрифа аш Шамалия и вернуть себе контроль над этой территорией.

Провинция Дейр эз-Зор

Утром стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободила от «Исламского государства» северо-западный берег Евфрата. Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) сообщил, что под контроль САА перешли населенные пункты Халабия и Зальбия. Таким образом, эффективные действия ВКС РФ позволили сирийской армии вплотную приблизиться к позициям Демократических сил Сирии (SDF), продвигающихся с севера провинции Дейр эз-Зор. В середине дня военный источник в социальной сети Twitter (@C_Military1) писал, что при поддержке ВКС РФ сирийская армия смогла взять под свой контроль населенный пункт Хашам.

Кроме того союзные силы ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) вели зачистку от ИГ окрестностей города Аль-Маядин. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). Также САА при поддержке российской авиации освободили от ИГИЛ деревню Маадан Атик. По данным источника в Twitter (@ watanisy) армия САР находится в шести километрах от стратегически важного города Маадан.

Бойцы курдских отрядов установили контроль над резервуарами для хранения нефти Конеко и Исба, писал ANF News.

В это время радикальные исламисты ИГ уничтожали нефтяные месторождения в деревне Табия Джазира. Военный источник в Twitter (@Arabs2014) писал, что террористы «Исламского государства» взорвали и подожгли несколько залежей нефти на поле Конеко.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил на своем сайте о перестрелках между радикальными боевиками и правительственными войсками на территории провинции Даръа. По данным правозащитной организации, повстанцы открыли огонь по расположениям правительственных войск. Кроме того по информации, размещенной на сайте SOHR, в результате взрыва неподалеку от населенного пункта Даиль ликвидирован один из боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре».

Также на территории провинции Даръа продолжилось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством». Ранее в столкновениях с подконтрольной ИГ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» «свободная армия» потеряла, по меньшей мере, 13 боевиков.

Провинция Идлиб

В начале дня военный источник в социальной сети Twitter (@AkEl_Saruman) сообщил, что на территорию провинции Идлиб прибыло еще несколько десятков военной техники турецкой армии. По данным автора публикации, сирийско-турецкую границу пересекли 10 танков и 10 бронетранспортеров ВС Турции.

На юге Идлиба сирийские ВВС совместно с ВКС России наносили удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам». Местный Twitter-канал (@draasnn) сообщил, что авиация союзников бомбардирует зоны дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Кафр Набль. Другой Twitter-канал (@ammarjohmani) писал, что сирийские ВВС совместно с ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в городе Джиср аш-Шугур. Кроме того, воздушные силы союзников атаковали позиции боевиков в районе поселения Кансафра. Соответствующую информацию разместил в своем Twitter (@laith45) один из источников.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжались ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством». По данным военного источника в Twitter (@Q_Alenezy), курдские отряды ополчения пытались прорвать оборону ИГ в районе детского парка и стадиона. В эпицентре противостояния оказалась мечеть Аль Фардос. Также боестолкновения отмечались в квартале Аль-Амин и районе кольцевой развязки Ан-Наим, передавало агентство Raqqa 24. В то же время военный источник в Twitter (@markito0171) зафиксировал боевые действия на территории города между железнодорожным вокзалом и стадионом.

В ходе столкновений в районе мечети Аль Фардос в административном центре провинции Ракка террористы «Исламского государства» убили пятерых бойцов Демократических сил Сирии (SDF), сообщил военный Twitter-канал (@AAAEW___T).

Командование курдского ополчения заявило, что Демократические силы Сирии (SDF) полностью освободят город Ракка от террористов ИГ в течение следующих полутора месяцев. Слова представителей SDF приводит ANF News. Позже в Twitter-аккаунте (@QSD_Jabha) курдского военизированного формирования появилась информация, что от ИГ зачищено уже 95 процентов административного центра провинции. Официально командование курдских отрядов ополчения сообщало только о 70 процентах освобожденных от ИГИЛ территорий Ракки. Напомним, оставшаяся часть города занята радикальными исламистами ИГИЛ, которые оказывают ожесточенное сопротивление продвижению Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Хама

На востоке провинции Хама террористы «Исламского государства» продолжили вести ракетный обстрел города Саламия, сообщал военный источник в Twitter (@nH______A). В результате атаки радикальных исламистов погибло, по меньшей мере, пять мирных жителей населенного пункта. Позже информационное агентство SANA передавало, что террористы ИГ выпустили ракету по частной машине, которая двигалась по дороге на Саламию. Представители местной полиции рассказали, что попадание снаряда привело к возгоранию автомобиля. В результате ракетного обстрела погибла женщина, находившаяся в машине, еще четыре человека, включая ребенка, получили серьезные ранения.

Стало известно, что командование САА и боевики террористической группировки «Исламское государство» заключили соглашение, по которому террористы обязались покинуть территорию «Акербатского котла» – последней удерживаемой ими части провинции Хама. Al-Masdar News сообщило, что боевики уже начали покидать населенные пункты Соха, Абу Хубайлат, Акаш, Аль-Баргутьях и Умм Мил. В соответствии с соглашением, более тысячи боевиков ИГ и членов их семей будут перевезены из Хамы в Дейр эз-Зор.

В это время на севере провинции Сирийская арабская армия (САА) противостояла боевикам вооруженной оппозиции. По данным Smart News Agency в перестрелке между правительственными силами и Сирийской свободной армией (ССА) было ликвидировано трое боевиков. Боестолкновения зафиксированы в районе деревни Аз-Залакият, расположенной в 21 километре от города Хама. В ответ Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции САА в населенном пункте Махарда, сообщил Twitter-канал (@FSAPlatform). Также военный источник в Twitter (@swed1599) писал, что боевики захватили блокпосты Талят Аль Милх и Аль Хизб на юго-востоке Хамы.

Министерство обороны РФ сообщило, что с подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» были запущены ракеты «Калибр» по позициям боевиков, участвовавших в попытке захвата военных полицейских в Хаме. Отмечается, что в результате залпа была уничтожена база подготовки боевиков, а также пункты управления и несколько единиц бронетехники.

Ирак

В рамках подготовки к штурму города Хавиджа солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» освободили от «Исламского государства» ближайшие окрестности населенного пункта. Утром военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщил, что проправительственные силы выбили террористов ИГ из двух деревень в пригороде Хавиджа. Позже под контроль армии Ирака и союзников перешли еще несколько поселений.

Также иракской армии удалось освободить от террористов «Исламского государства» 30 населенных пунктов провинции Салах эд-Дин, сообщило в своем Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now. Это значит, что 60 процентов региона сейчас находится под контролем правительственных сил Ирака. Бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» взяли под контроль населенные пункты Садир Аль Вуста и Садир Аль Улья на юго-востоке Аш Шарката. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter (@thairalghanimi) один из местных источников.

Террорист-смертник ИГ взорвал себя среди бойцов «Хашд аш-Шааби» в населенном пункте Увежиле на северо-востоке Аш Шаркат, пишет военный источник в Twitter (@e0p6CCzmVbI5uM0). Данные о потерях отряда народного ополчения не сообщаются.

Офицер и солдат армии Ирака были убиты в результате теракта «Исламского государства» в районе поселения Аль Маляхима на севере провинции Дияла. Местный источник в Twitter (@viixikiv) пишет, что террористы заминировали автомобиль, в котором передвигались военнослужащие.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)