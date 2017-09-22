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Самую красивую девушку Турции лишили титула за твит о госперевороте
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    Самую красивую девушку Турции лишили титула за твит о госперевороте

    21:19  22 Сентября 2017
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    Самую красивую девушку Турции лишили титула за твит о госперевороте

    Анкара, 22 сентября. Победительница конкурса красоты «Мисс Турция – 2017» Ытыр Эсен лишилась своего титула через несколько часов после победы. Поводом стал твит девушки в поддержку участников неудавшегося государственного переворота.

    В июле, в годовщину путча, Эсен написала в Twitter, что когда военные пытались свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана, у нее начались месячные, и «ее кровь вмешалась с кровью погибших героев».

    Оргкомитет конкурса красоты заявил, что не может принять подобной позиции, поскольку стремится представить Турцию миру и улучшить имидж страны. Напомним, что провалившаяся попытка госпереворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля 2016 года и привела к укреплению президентской власти в стране, а также к массовым чисткам в силовых структурах.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #турция #путч #госпереворот #лишение #мисс турция #титул
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