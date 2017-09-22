Лаврову не нравится, что Россию пытаются сделать ответственной за все конфликты

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Нью-Йорк, 22 сентября. Главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову не нравится, когда Россию пытаются сделать ответственной за решение всех мировых конфликтов. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции ООН.

По словам Лаврова, некоторые политические деятели пытаются указывать Москве, что она должна делать для решения того или иного конфликта. В том числе, по Сирии, Корее, Южному Йемену, — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Барак Обама заложил мину замедленного действия под отношения России и США.