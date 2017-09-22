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Политика
Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США
Политика
Лаврову не нравится, что Россию пытаются сделать ответственной за все конфликты
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    Лаврову не нравится, что Россию пытаются сделать ответственной за все конфликты

    21:17  22 Сентября 2017
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    Лаврову не нравится, что Россию пытаются сделать ответственной за все конфликты

    Нью-Йорк, 22 сентября. Главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову не нравится, когда Россию пытаются сделать ответственной за решение всех мировых конфликтов. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции ООН.

    По словам Лаврова, некоторые политические деятели пытаются указывать Москве, что она должна делать для решения того или иного конфликта. В том числе, по Сирии, Корее, Южному Йемену, — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Барак Обама заложил мину замедленного действия под отношения России и США.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #лавров #мидрф #конфликты
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