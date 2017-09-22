Сирия новости 22 сентября 22.30: пять бойцов SDF погибло в Ракке, в Хомсе на сторону САА перешли 14 боевиков оппозиции

В Избранное

Сирия, 22 сентября. Пять бойцов SDF убито ИГ в Ракке, в Хомсе 14 боевиков оппозиции перешли на сторону САА, пять мирных жителей Саламии пострадали от обстрелов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ поселения в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: убило пятерых бойцов SDF в Ракке, продолжает вести обстрел Саламии.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь по позициям САА в Хаме.

Курды: несут потери в столкновениях с ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной оппозиции пошли на переговоры с командованием Сирийской арабской армии (САА). Местный источник в Twitter (@Fox61C) сообщает, что в соответствии с условиями соглашения, заключенного с повстанцами, они и их семьи должны в ближайшее время покинуть район Аль-Кадам на северо-западе провинции Дамаск.

В это время на территории оазиса Восточная Гута продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными военизированными формированиями. Ранее сообщалось, что правительственные войска наносят ракетные удары по зонам дислокации боевиков в Джобаре и Айн Тарме. В ответ на обстрелы со стороны САА «Файлак ар-Рахман» открыла огонь по позициям армии САР.

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Амджат аль-Амила» заявили о своем присоединении к антиправительственной «Файлак аль-Мадж». Военный источник в социальной сети Twitter (@Fox61C) пишет, что увеличившаяся по численности коалиция продолжит действовать на территории провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) нанесла ряд ударов по позициям радикальных формирований в районе города Харетан. Также местный источник сообщал, что правительственные войска ведут ракетный обстрел зон дислокации радикалов в районе населенного пункта Ар-Рашидин.

Провинция Хомс

В западной части провинции Хомс радикальные боевики открыли огонь по населенным пунктам Сахальб и Мухрида, сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ilyes768).

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передает, что за последние сутки 14 боевиков вооруженной оппозиции, действующих на территории населенного пункта Тахун-Донгузия, перешли на сторону правительственных войск.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Военный источник в социальной сети Twitter (@EuphratesPost) пишет, что российская авиация наносит удары по позициям ИГИЛ в окрестностях города Аль-Маядин. Под прикрытием ВКС РФ зачистку района от исламистов ведет Сирийская арабская армия (САА). Также союзные силы освобождают от ИГИЛ населенный пункт Ат-Таяна.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ деревню Маадан Атик. По данным источника в Twitter (@ watanisy) армия САР находится в шести километрах от стратегически важного города Маадан.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» убили пятерых бойцов Демократических сил Сирии (SDF), сообщает военный Twitter-канал (@AAAEW___T). По данным автора публикации урон курдским отрядам народного ополчения был нанесен при столкновении с исламистами в районе мечети Аль-Фардос в административном центре провинции Ракка. Ранее сообщалось, что ожесточенные бои между ИГ и курдским военизированным формированием отмечаются квартале Аль-Амин и районе кольцевой развязки Ан-Наим. Также курдские отряды ополчения пытаются прорвать оборону ИГ в районе детского парка и стадиона.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» продолжают вести обстрел города Саламия и близлежащих территорий. По сообщению информационного агентства SANA радикальные исламисты выпустили ракету по частной машине, которая двигалась по дороге на Саламию в восточной части провинции Хама. Представители местной полиции рассказали, что попадание снаряда привело к возгоранию автомобиля. В результате ракетного обстрела погибла женщина, находившаяся в машине, еще четыре человека, включая ребенка, получили серьезные ранения.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреливают позиции САА в населенном пункте Махарда, сообщает Twitter-канал (@FSAPlatform).

Ирак

Офицер и солдат армии Ирака были убиты в результате теракта «Исламского государства» в районе поселения Аль Маляхима на севере провинции Дияла. Местный источник в Twitter (@viixikiv) пишет, что террористы заминировали автомобиль, в котором передвигались военнослужащие.

Бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» взяли под контроль населенные пункты Садир Аль Вуста и Садир Аль Улья на юго-востоке Аш Шарката. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@thairalghanimi) один из местных источников.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)