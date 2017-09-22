Лавров заявил, что нелегитимные силы должны уйти из Сирии после победы над ИГ

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии, однако после этого нужно убрать оттуда всех, кто находится там нелегитимно. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Первым шагом, когда терроризм будет побежден, а я в этом уверен, необходимо убрать всех находящихся в Сирии нелегитимно», — заявил Лавров.

Он также добавил, что вопрос о дальнейшем присутствии сил, которые находятся в Сирии на легитимной основе, будет решаться руководством сирийского государства по итогам политического процесса.