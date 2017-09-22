Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

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Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы заложила мину замедленного действия под российско-американские отношения.

По его словам, двусторонние отношения России и США страдают не из-за существующих разногласий, а в результате деятельности предыдущего президента США Барака Обамы.

«Предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения. Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира. Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается», — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ назвал «возней» скандал в США о вмешательстве России в президентские выборы.