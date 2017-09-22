Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США
Происшествия
Младенец скончался на борту экстренно севшего в Салехарде самолета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Младенец скончался на борту экстренно севшего в Салехарде самолета

    20:49  22 Сентября 2017
    57

    Младенец скончался на борту экстренно севшего в Салехарде самолета

    Салехард, 22 сентября. Новорожденный малыш скончался на борту самолета, который совершил экстренную посадку в Салехарде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Младенца собирались доставить из Анадыря в Москву для проведения оперативного лечения. Ребенку стало плохо, когда самолет пролетал над Уралом, поэтому экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Салехарде.

    «На борту находился новорожденный, который был отправлен в столицу на лечение, однако ребенку стало плохо в полете, и самолет экстренно сел в Салехарде. Медикам на земле не удалось его спасти», — рассказал источник.

    По данным источника, возраст ребенка не превышал двух дней. По факту смерти ребенка начата доследственная проверка.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #самолет #москва #младенец #салехард
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 60831

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29128

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41994

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21197

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8355
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        1346
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3181
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        581
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        328