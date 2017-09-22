Младенец скончался на борту экстренно севшего в Салехарде самолета

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Салехард, 22 сентября. Новорожденный малыш скончался на борту самолета, который совершил экстренную посадку в Салехарде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Младенца собирались доставить из Анадыря в Москву для проведения оперативного лечения. Ребенку стало плохо, когда самолет пролетал над Уралом, поэтому экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Салехарде.

«На борту находился новорожденный, который был отправлен в столицу на лечение, однако ребенку стало плохо в полете, и самолет экстренно сел в Салехарде. Медикам на земле не удалось его спасти», — рассказал источник.

По данным источника, возраст ребенка не превышал двух дней. По факту смерти ребенка начата доследственная проверка.