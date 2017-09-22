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Политика
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Политика
Лавров заявил о недопустимости раздела Сирии
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    Лавров заявил о недопустимости раздела Сирии

    20:35  22 Сентября 2017
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    Лавров заявил о недопустимости раздела Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя допускать раздела Сирии, так как это негативно отразится на ситуации во всем ближневосточном регионе.

    «Никакого раздела допускать нельзя. Цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку. Это то, чего, наверное, некоторые хотели бы добиться - те, кому выгодно поддерживать постоянно здесь хаос, неразбериху», — сказал Лавров.

    Он также добавил, что зоны деэскалации в Сирии создаются для консолидации политических сил, что позволит начать стимулировать процесс национального примирения, с тем чтобы начинался национальный диалог.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #лавров #зоны деэскалации
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