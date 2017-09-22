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Политика
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Политика
Премьер Молдавии потребовал в ООН вывода российских военных из Приднестровья
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    Премьер Молдавии потребовал в ООН вывода российских военных из Приднестровья

    20:28  22 Сентября 2017
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    Премьер Молдавии потребовал в ООН вывода российских военных из Приднестровья

    Нью-Йорк, 22 сентября. Премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал ООН поспособствовать выводу российских военных из Приднестровья.

    «Учитывая полномочия ООН в области поддержания международного мира и безопасности, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии ГА ООН новый пункт под названием «вывод иностранных военных сил с территории Республики Молдова», — отметил он.

    Премьер Молдавии потребовал в ООН вывода российских военных из Приднестровья

    По его словам, из-за присутствия российских миротворцев Кишинев не может выполнить обязательства по разоружению, поскольку на складах в Приднестровье остается более 12 тонн боеприпасов. Кроме того, Филип уверен, что на сегодняшний день конфликт в Приднестровье не столь серьезен, и его можно легко разрешить при наличии политической воли.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #оон #приднестровье #павел филип #молдавия #миротворцы #вывод
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