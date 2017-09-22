Премьер Молдавии потребовал в ООН вывода российских военных из Приднестровья

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал ООН поспособствовать выводу российских военных из Приднестровья.

«Учитывая полномочия ООН в области поддержания международного мира и безопасности, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии ГА ООН новый пункт под названием «вывод иностранных военных сил с территории Республики Молдова», — отметил он.

По его словам, из-за присутствия российских миротворцев Кишинев не может выполнить обязательства по разоружению, поскольку на складах в Приднестровье остается более 12 тонн боеприпасов. Кроме того, Филип уверен, что на сегодняшний день конфликт в Приднестровье не столь серьезен, и его можно легко разрешить при наличии политической воли.