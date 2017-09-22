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Политика
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Стали известны жуткие подробности убийства 5-летней девочки под Волгоградом
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    Стали известны жуткие подробности убийства 5-летней девочки под Волгоградом

    20:24  22 Сентября 2017
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    Стали известны жуткие подробности убийства 5-летней девочки под Волгоградом

    Волгоград, 22 сентября. Житель города Калач‐на‐Дону признался в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

    Тело пятилетней Софии, пропавшей с детской площадки 15 сентября, нашли сегодня в хозяйственной постройке у гаражей в Калаче-на-Дону. Всю неделю девочку искали по всему городу и окрестностям более 300 человек. 

    Задержанный 55-летний мужчина является владельцем хозяйственной постройки, где было обнаружено тело ребенка. По данным следствия, девочка знала мужчину, поэтому пошла за ним добровольно. В ходе допроса мужчина признался в убийстве ребенка. Кроме того, следователи проверяют на причастность к совершению данного преступления его 45-летнего родственника.

    Тело девочки направлено на экспертизу, которая должна установить причину и обстоятельства ее гибели.

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    Автор: Алексей Громов
    #ск рф #волгоградская область #калачнадону
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