Стали известны жуткие подробности убийства 5-летней девочки под Волгоградом

В Избранное

Волгоград, 22 сентября. Житель города Калач‐на‐Дону признался в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Тело пятилетней Софии, пропавшей с детской площадки 15 сентября, нашли сегодня в хозяйственной постройке у гаражей в Калаче-на-Дону. Всю неделю девочку искали по всему городу и окрестностям более 300 человек.

Задержанный 55-летний мужчина является владельцем хозяйственной постройки, где было обнаружено тело ребенка. По данным следствия, девочка знала мужчину, поэтому пошла за ним добровольно. В ходе допроса мужчина признался в убийстве ребенка. Кроме того, следователи проверяют на причастность к совершению данного преступления его 45-летнего родственника.

Тело девочки направлено на экспертизу, которая должна установить причину и обстоятельства ее гибели.