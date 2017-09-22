В Сирии США нарвались на российский кулак: почему Вашингтон резко заявил о готовности сотрудничать с РФ

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Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы налаживать «новый диалог с Россией по Сирии».

«Нам нужно противостоять дестабилизирующему поведению российских властей. Но мы хотим избежать конфликта с Россией, это обладающая ядерным оружием страна. Мы хотим определить те области сотрудничества, где мы могли бы вместе с Россией работать, исходя из взаимных интересов», — рассказал Макмастер.

Эти слова, скорее всего, стали ответом на обвинения Минобороны в поддержке группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая незадолго до этого атаковала взвод российской военной полиции. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что террористическая группировка действует на территории зоны деэскалации «Идлиб» по договоренности с Вашингтоном, который стремится отвлечь САА от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

Американские военные также демонстрируют готовность к сотрудничеству с Россией. Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Райан Диллон рассказал, что Вооруженные силы России и международная коалиция, возглавляемая США, поддерживают три линии прямой телефонной связи для предотвращения инцидентов.

«Военные должностные лица коалиции и России встретились лицом к лицу на этой неделе, чтобы гарантировать предотвращение случайных ударов или других возможных трений, отвлекающих внимание от разгрома «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил эти заявления, тем, что Соединенные Штаты в течение всего года показывали свою приверженность принципам «реальной политики» (Realpolitik):

«Они выдвигают свои определенные установки, свои определенные желания, но, в общем-то, способны их корректировать под изменения внешних факторов. А изменение этих факторов происходит постоянно. Прежде всего, из-за успешных действий сирийской правительственной армии при поддержке Российской Федерации: и с воздуха, и из акватории Средиземного моря, откуда ведется обстрел позиций ИГ (запрещено в РФ) ракетами «Калибр», и в части присутствия военных советников и военной полиции, то есть со всем комплексом поддержки, которую Россия может оказать законному правительству Сирии».

Как считает эксперт, под влиянием этих факторов Соединенные Штаты вынуждены корректировать свои взгляды на будущее Сирии, на свои взаимоотношения с Россией, Башаром Асадом, полевым командирами, которые сейчас воюют в одной коалиции с Соединенными Штатами:

«Чем больше будет развиваться успех сирийских правительственных сил при поддержке России, тем больше Соединенные Штаты будут готовы корректировать свой взгляд на будущее в Сирии. Мы видели, что на этой неделе российские и американские военные обменялись своими картами и посмотрели расположение позиций одной стороны и другой стороны для того чтобы предотвратить возможность удара по друг другу. Конечно же, прямых боевых столкновений между Россией и США необходимо избежать».

Наш собеседник напомнил об еще одном недавнем заявлении Соединенных Штатов о том, что они будут оставаться в Сирии, пока на территории Сирии будет находиться «Исламское государство» (запрещено в РФ):

«Но мы все понимаем, что час, когда вся территориальная группировка ИГ (запрещено в РФ) окончательно будет вытеснена с территории Сирии уже не за горами и, если дальше продолжать эту логику, то это тот временной предел, после которого Соединенные Штаты готовы покинуть вообще территорию Сирии».

Как отметил эксперт, все эти заявления говорят о том, что позиция США скорректирована таким образом, что военное присутствие Соединенных Штатов на сирийской земле будет носить временный и ограниченный характер, а дальше, скорее всего, Вашингтон в дела будущего Сирии будут вмешивать через своих клиентов: