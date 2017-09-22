Дамаск обвинил США в помощи «ан-Нусре» на фоне успехов Астаны

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Нью-Йорк, 22 сентября. Власти США начали помогать боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», чтобы помешать достигнутым в Астане успехам по урегулированию сирийского кризиса. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая в ООН.

«Они недовольны успешными результатами «астанинского процесса», поэтому они используют свои инструменты, в том числе «Джебхат ан-Нусру», чтобы помешать достигнутым договоренностям», — отметил он.

По словам Муаллема, Вашингтон не хочет допустить, чтобы город Дейр-эз-Зор освободили сирийцы вместе с Россией и Ираном. Напомним, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» официально запрещена в России.