Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии

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Нью-Йорк, 22 сентября. Российские власти не оставят без ответа попытки США помешать борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом в ООН.

«Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским «друзьям», или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — отметил он.

Глава российского МИД также подчеркнул, что встреча в ООН — это хорошая возможность сверить часы по вопросу урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористическими группировками.