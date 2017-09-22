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Политика
Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии
Политика
Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии
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    Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии

    20:00  22 Сентября 2017
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    Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Российские власти не оставят без ответа попытки США помешать борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом в ООН.

    Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии

    «Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским «друзьям», или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — отметил он.

    Глава российского МИД также подчеркнул, что встреча в ООН — это хорошая возможность сверить часы по вопросу урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористическими группировками.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #сирия #оон #лавров #терроризм #муаллем
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