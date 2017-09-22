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Политика
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Бузова проехалась по центру Москвы на кровати
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    Бузова проехалась по центру Москвы на кровати

    20:05  22 Сентября 2017
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    Бузова проехалась по центру Москвы на кровати

    Москва, 22 сентября. Скандальная телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова вновь оказалась в центре внимания интернет-пользователей.

    Жители Москвы обнаружили Ольгу Бузову в кровати, которая стояла посреди проезжей части рядом с Филевским парком. Девушка лежала на кровати, которая стояла посреди оживленной автодороги. Видео инцидента выложил в Сеть один из пользователей Instagram.

     

    Ахах.. она сделала мое утро ???????? Бузова выехала в город на прогулку ????????

    Публикация от Majorka_official (@majorka_777_)

    Позднее помощник Бузовой сообщил, что в объектив камеры попали съемки рекламного ролика. Однако что именно рекламирует Бузова и каким образом на съемочной площадке оказались посторонние, помощник не сообщил.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #бузова #кровать
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