Бузова проехалась по центру Москвы на кровати
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Москва, 22 сентября. Скандальная телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова вновь оказалась в центре внимания интернет-пользователей.
Жители Москвы обнаружили Ольгу Бузову в кровати, которая стояла посреди проезжей части рядом с Филевским парком. Девушка лежала на кровати, которая стояла посреди оживленной автодороги. Видео инцидента выложил в Сеть один из пользователей Instagram.
Позднее помощник Бузовой сообщил, что в объектив камеры попали съемки рекламного ролика. Однако что именно рекламирует Бузова и каким образом на съемочной площадке оказались посторонние, помощник не сообщил.