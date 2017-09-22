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Билл Гейтс извинился за горячие клавиши Ctrl+Alt+Del
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    Билл Гейтс извинился за горячие клавиши Ctrl+Alt+Del

    19:50  22 Сентября 2017
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    Билл Гейтс извинился за горячие клавиши Ctrl+Alt+Del

    Вашингтон, 22 сентября. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс принес извинения всем пользователям Windows за сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del.

    Сегодня одновременное нажатие этих клавиш позволяет запустить диспетчер задач, сменить пользователя или заблокировать компьютер, однако в ранних версиях операционных систем данная комбинация приводила к перезагрузке компьютера.

    Билл Гейтс извинился за горячие клавиши Ctrl+Alt+Del

    По словам Гейтса, на введении этой связки клавиш настоял инженер Дэвид Брэдли, который хотел обезопасить пользователей от случайной перезагрузки компьютера. Основатель Microsoft, выступая на конференции Bloomberg Global Busines Forum,  признался, что, если бы у него была машина времени, он вернулся бы в прошлое и заменил Ctrl+Alt+Del одной единственной кнопкой.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #microsoft #билл гейтс #извинения #ctrlaltdel
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