МИД России предупредил туристов об опасности извержения вулкана на Бали

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Москва, 22 сентября. Министерство иностранных дел России в пятницу предупредило находящихся на Бали россиян об угрозе извержения вулкана. В пятницу на острове началась эвакуация туристов и местных жителей из-за вулканической активности.

«Из-за возросшей активности вулкана Агунг на острове Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов», — сообщает МИД РФ в Twitter.

Губернатор Бали Маде Манку Пастика заявил, что власти принимают все меры, чтобы защитить людей в случае извержения вулкана, однако он надеется, что стихийного бедствия удастся избежать.