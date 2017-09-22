МИД России предупредил туристов об опасности извержения вулкана на Бали
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Москва, 22 сентября. Министерство иностранных дел России в пятницу предупредило находящихся на Бали россиян об угрозе извержения вулкана. В пятницу на острове началась эвакуация туристов и местных жителей из-за вулканической активности.
«Из-за возросшей активности вулкана Агунг на острове Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов», — сообщает МИД РФ в Twitter.
Губернатор Бали Маде Манку Пастика заявил, что власти принимают все меры, чтобы защитить людей в случае извержения вулкана, однако он надеется, что стихийного бедствия удастся избежать.
#Индонезия – из-за возросшей активности вулкана Агунг на о.Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов pic.twitter.com/hqt2DhnWtW— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) September 22, 2017