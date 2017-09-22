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Политика
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Общество
МИД России предупредил туристов об опасности извержения вулкана на Бали
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    МИД России предупредил туристов об опасности извержения вулкана на Бали

    19:34  22 Сентября 2017
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    МИД России предупредил туристов об опасности извержения вулкана на Бали

    Москва, 22 сентября. Министерство иностранных дел России в пятницу предупредило находящихся на Бали россиян об угрозе извержения вулкана. В пятницу на острове началась эвакуация туристов и местных жителей из-за вулканической активности.

    «Из-за возросшей активности вулкана Агунг на острове Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов», — сообщает МИД РФ в Twitter.

    МИД России предупредил туристов об опасности извержения вулкана на Бали

    Губернатор Бали Маде Манку Пастика заявил, что власти принимают все меры, чтобы защитить людей в случае извержения вулкана, однако он надеется, что стихийного бедствия удастся избежать.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #туристы #мид рф #эвакуация #вулкан #бали #предупреждение
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