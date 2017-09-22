Греф исключил возможность новых санаций крупных российских банков

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Москва, 22 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санация «Бинбанка» и «ФК Открытие» не повлияет на устойчивость банковского сектора в России.

«Насколько мне известно, на рынке больше таких проблем среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая, и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе», — сказал Греф.

Он также добавил, что Центральный банк России гарантирует права всех без исключения клиентов кредитных организаций, поэтому в данной ситуации ничьи интересны не пострадают. По его мнению, действия ЦБ приведут к укреплению российского банковского сектора.

Ранее Герман Греф заявил, что Сбербанк намерен уйти из ряда стран Европы. По его словам, Сбербанку тяжело работать в странах Европы в условиях санкций, передает «Газета.ру».