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Политика
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Экономика
Греф исключил возможность новых санаций крупных российских банков
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    Греф исключил возможность новых санаций крупных российских банков

    19:42  22 Сентября 2017
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    Греф исключил возможность новых санаций крупных российских банков

    Москва, 22 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санация «Бинбанка» и «ФК Открытие» не повлияет на устойчивость банковского сектора в России.

    «Насколько мне известно, на рынке больше таких проблем среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая, и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе», — сказал Греф.

    Он также добавил, что Центральный банк России гарантирует права всех без исключения клиентов кредитных организаций, поэтому в данной ситуации ничьи интересны не пострадают. По его мнению, действия ЦБ приведут к укреплению российского банковского сектора.

    Ранее Герман Греф заявил, что Сбербанк намерен уйти из ряда стран Европы. По его словам, Сбербанку тяжело работать в странах Европы в условиях санкций, передает «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сбербанк #греф #цб #бинбанк #фк открытие
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