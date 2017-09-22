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Политика
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Общество
Поклонская требует прекратить финансировать «халтуру» Учителя
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    Поклонская требует прекратить финансировать «халтуру» Учителя

    19:23  22 Сентября 2017
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    Поклонская требует прекратить финансировать «халтуру» Учителя

    Москва, 22 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмущена тем, что Минкультуры продолжает финансировать фильмы Алексея Учителя. Об этом она заявила, комментируя решение министерства дать режиссеру еще 35,5 млн рублей на съемку новых картин.

    «На многочисленные вопросы в мой адрес от граждан «Почему именно «халтура» Учителя финансируется государством?» сообщаю, что коллеги режиссера Учителя и иные специалисты тоже задаются этим вопросом», — отметила Поклонская.

    Поклонская требует прекратить финансировать «халтуру» Учителя

    По ее словам, практически все фильмы Учителя финансировались государством и ни один из них не окупился в прокате. При этом депутат обратила внимание на то, что благосостояние Учителя растет, хотя все его фильмы — «финансовые банкроты».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #поклонская #фильмы #минкультуры #учитель #финансирование
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