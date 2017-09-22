В Пентагоне заявили, что США не воюют в Сирии с правительственными силами и Россией

В Избранное

Вашингтон, 22 сентября. Вооруженные силы США не считают своим противником правительственные силы Сирии и войска России. Об этом заявил командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

Он пояснил, что американские военные ведут боевые действия в Сирии только с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

«Мы не воюем с русскими, мы не воюем с сирийцами. Мы воюем с ИГ», — сказал Харригиан.

Накануне официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон заявил, что штаб коалиции продолжит общаться с российскими военными в Сирии для предотвращения инцидентов в ходе борьбы с боевиками ИГ, передает «Газета.ру».