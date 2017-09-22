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Политика
Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии
Новости Сирии
В Пентагоне заявили, что США не воюют в Сирии с правительственными силами и Россией
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    В Пентагоне заявили, что США не воюют в Сирии с правительственными силами и Россией

    19:21  22 Сентября 2017
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    В Пентагоне заявили, что США не воюют в Сирии с правительственными силами и Россией

    Вашингтон, 22 сентября. Вооруженные силы США не считают своим противником правительственные силы Сирии и войска России. Об этом заявил командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

    Он пояснил, что американские военные ведут боевые действия в Сирии только с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

    «Мы не воюем с русскими, мы не воюем с сирийцами. Мы воюем с ИГ», — сказал Харригиан.

    Накануне официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон заявил, что штаб коалиции продолжит общаться с российскими военными в Сирии для предотвращения инцидентов в ходе борьбы с боевиками ИГ, передает «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #пентагон
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