Путин поздравил Следственный комитет РФ с 10-летним юбилеем

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Москва, 22 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет России с 10-летним юбилеем, отметив, что сотрудники ведомства успешно решают поставленный задачи по расследованию особо важных преступлений.

В своем видеообращении глава государства напомнил, что основа работы органов предварительного следствия закладывались еще более трех веков назад. Именно тогда были созданы майорские следственные канцелярии.

«И в наши дни каждому, кто выбрал для себя эту стезю, предъявляются самые высокие требования. Здесь нужны честность, профессиональная хватка и проницательность», — цитирует слова Путина агентство РИА Новости.

По словам президента, сотрудники СК вносят большой вклад в борьбу с криминалом и коррупцией в нашей стране.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в этом году не только 10 лет со дня основания СК, но и 300 лет с момента подписания Петром I указа об учреждении следственных канцелярий.

К 2017 году сотрудники Следственного комитета расследовали более миллиона уголовных дел, активно боролись с коррупцией, защищали права российских граждан, в том числе детей. Занимались расследование техногенных катастроф и других особо тяжких преступлений.