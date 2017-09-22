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Политика
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Политика
Четырнадцать боевиков оппозиции присоединились за сутки к армии Сирии в Хомсе
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    Четырнадцать боевиков оппозиции присоединились за сутки к армии Сирии в Хомсе

    19:13  22 Сентября 2017
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     Четырнадцать боевиков оппозиции присоединились за сутки к армии Сирии в Хомсе

    Дамаск, 22 сентября. Не менее 14 боевиков вооруженной сирийской оппозиции присоединились к правительственной армии Сирии возле населенного пункта Тахун-Донгузия в провинции Хомс за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В целом ситуация в арабской республике остается стабильной, несмотря на «усилия деструктивных сил» по дестабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб». Продолжается работа по восстановлению социально значимых объектов инфраструктуры Сирии, которые были разрушены в результате боевых действий.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #оппозиция #сирия #хомс #армия #центр по примирению враждующих сторон #присоединенине
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