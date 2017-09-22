 Четырнадцать боевиков оппозиции присоединились за сутки к армии Сирии в Хомсе

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Дамаск, 22 сентября. Не менее 14 боевиков вооруженной сирийской оппозиции присоединились к правительственной армии Сирии возле населенного пункта Тахун-Донгузия в провинции Хомс за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В целом ситуация в арабской республике остается стабильной, несмотря на «усилия деструктивных сил» по дестабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб». Продолжается работа по восстановлению социально значимых объектов инфраструктуры Сирии, которые были разрушены в результате боевых действий.