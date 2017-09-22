Сирия и помощь ЕС: кого Федерика Могерини считает «сирийским народом»

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Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини, заявила, что ЕС весной будущего года в Брюсселе проведет конференцию по вопросам оказания помощи в восстановлении Сирии.

«Следует оценить, как мы можем помочь народу Сирии преодолеть один из самых мрачных периодов их истории. Сирия должна найти путь выхода из конфликта. В апреле прошлого года на конференции в Брюсселе мы пообещали предоставить почти $10 млрд на помощь в восстановлении Сирии. Теперь настало время перейти от обещаний к их выполнению».

По словам Могерини, предстоящая конференция «откроет возможности для всего международного сообщества продемонстрировать единство и подтвердить как наши финансовые обязательства, так и наличие у нас политической воли».

««Исламское государство» (запрещено в РФ) было вытеснено из многих районов, — отметила Могерини. — Переговорный процесс в Астане позволил добиться снижения уровня насилия и создать зоны деэскалации. Этот процесс приобретет постоянный характер лишь в том случае, если он будет подкреплен политическим урегулированием конфликта. Долгосрочного мира в Сирии не удастся достичь без политического урегулирования».

Борис Долгов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что заявление Могерини, в общем-то, можно считать позитивными:

«Но только в плане общей направленности этого заявления, что Сирии надо помогать и что сирийская экономика и инфраструктура нуждается в восстановлении. Но необходимо, в первую очередь, задаться вопросом, где была раньше Могерини и Европейский союз, когда Сирия действительно нуждалась и в гуманитарной помощи, и в восстановлении разрушенных систем инфраструктуры».

Также надо иметь в виду, что эта запоздалая помощь, совершенно очевидно, будет обусловлена политически:

«ЕС и группа «Друзья Сирии», в которую также входят представители ЕС, имели контакты, в основном, с представителями оппозиции. Причем, оппозиции, которая существует за пределами Сирии. Эти группировки ЕС и считает представителями сирийского народа, и, собственно, на этом и основываются все заявления представителей Европейского союза. Требование оппозиции ухода Башара Асада до сих пор не снято с повестки дня».

Эксперт считает, что хотя создание зон деэскалации — это важный шаг, и меры по их созданию обеспечили снижение уровня насилия, они могут использоваться, в том числе, и группировками вооруженной оппозиции в своих целях:

«Я имею в виду ту информацию, которую сообщило Миноборны России о попытке наступления исламистских группировок «Джебхат ан-Нусры» (вооруженное крыло «Аль-Каиды»; запрещено в РФ), инспирированной спецслужбами США. Боевики пытались нанести удар по взводу российской военной полиции, как раз, в зоне деэскалации «Идлиб»».

Эксперт подчеркнул, что это наступление состоялось, несмотря на соглашение, которые подписали, в том числе, и некоторые группировки, аффилированные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещено в РФ):

«Здесь мы видим, что вот соглашения по деэскалации, астанинские переговоры и их результаты рассматриваются частью тех, кто в них участвует со стороны исламистских группировок, как некое прикрытие. Если им удобно, они их соблюдают, если им нужно продвигать какие-то свои интересы. По заявлениям Минобороны, боевикам нужно было оттянуть силы САА, то есть фактически сорвать наступление сирийской армии при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре, поэтому и была осуществлена контратака на взвод военных полицейских».

Сам факт того, что астанинские соглашения могут в любой момент быть нарушены, если это в интересах исламистских группировок и Соединенных Штатов, заставляет задуматься.

«Зоны деэскалации сейчас представляют собой некие анклавы, которые, собственно являются зонами, где действуют локальные власти, неподконтрольные центральному правительству Сирии, хотя наш министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что зоны деэскалации будут действовать только в течение полугода. Никто не собирается продлевать их существование и делать какие-то отдельные анклавы, проводя фактически дезинтеграцию Сирии. Это важный момент, поскольку, если порассуждать относительно заявлений Могерини, помощь ЕС может оказываться и не центральному правительству Сирии, а тем силам, которые создают эти анклавы».

Эксперт подытожил, что само заявление Могерини по сути позитивно - однако нуждается в конкретике:

«Необходимо оказывать помощь Сирии в восстановлении экономики и инфраструктуры. Но если мы разберем конкретно, что под этими заявлениями стоит, то сразу встает ряд вопросов. Это заявление нужно приветствовать по своей сути, но конкретизировать, кому именно должна предоставляться помощь от ЕС, а естественно она должна предоставляться центральному легитимно избранному правительству Сирии, которое будет использовать эту помощь для восстановления сирийской экономики».

Наш собеседник, который не раз бывал в Сирии, рассказал, что у правительства Башара Асада уже есть даже конкретные наработки по этому вопросу».