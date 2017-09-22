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Общество
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Путин призвал избавить регионы от бюджетной закредитованности
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    Путин призвал избавить регионы от бюджетной закредитованности

    22:00  22 Сентября 2017
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    Путин призвал избавить регионы от бюджетной закредитованности

    Москва, 22 сентября. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал расчистить финансы регионов от закредитованности, подчеркнув, что эта проблема все еще остается острой.

    По словам российского лидера, после того, как регионы избавятся от закредитованности, они смогут приобрели новое качество, позволяющее «делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам».

    Сейчас, как подчеркнул президент, 31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов. Однако Путин указал и на то, что объем задолженности все-таки сокращается «Потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами», — добавил он.

    Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в скором времени власти субъектов РФ лишат возможности использовать бюджетные кредиты нецелевым образом. Единым фронтом против регионов-спекулянтов выступили Минфин, Счетная палата и депутаты Госдумы. 
     

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    Автор: Алексей Громов
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