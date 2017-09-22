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Политика
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Россия
Путин призвал губернаторов активнее развивать общественный транспорт
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    Путин призвал губернаторов активнее развивать общественный транспорт

    18:47  22 Сентября 2017
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    Путин призвал губернаторов активнее развивать общественный транспорт

    Ульяновск, 22 сентября. Президент РФ Владимир Путин призвал глав российских регионов активнее принимать участие в развитие общественного транспорта. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ульяновск, где состоялось заседание президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

    Путин призвал губернаторов активнее развивать общественный транспорт

    «Без консолидированной работы с руководителями регионов эффективной эта работа быть не может. Поэтому я прошу вас включиться активно тоже во все, о чем мы сегодня говорили», — отметил глава государства.

    Напомним, что в пятницу Путин посетил выставку общественного транспорта, на которой ему показали новейшие образцы автобусов, троллейбусов, электробусов и поездов.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #ульяновск #транспорт #развитие #губернаторы
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