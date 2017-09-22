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Политика
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Экономика
Россия не ведет переговоров по долгу Украины — Силуанов
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    Россия не ведет переговоров по долгу Украины — Силуанов

    19:27  22 Сентября 2017
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    Россия не ведет переговоров по долгу Украины — Силуанов

    Москва, 22 августа. Россия не ведет переговоров по долгу Украины на 3 млрд долларов. В данный момент ожидается решение суда по данному вопросу. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    «Переговоры ведутся, ждем решения суда», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Ранее ряд СМИ сообщил, что «переговоры по данному вопросу ведутся на прежнем уровне».

    В марте Высокий суд Лондона обязал Украины выплатить России 3 млрд долларов номинальной стоимости ее еврооблегаций, купленных РФ в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штраф, начисляемый за эти суммы.

    Кроме того, Украина должна возместить России часть расходов, сумма которых составляет 2,8 млн фунтов стерлингов. Киев подал апелляцию, рассмотрение которой назначено на январь.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #силуанов
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