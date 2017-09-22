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Ученые заявили, что «радиосигналы пришельцев» ежесекундно поступают на Землю
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    Ученые заявили, что «радиосигналы пришельцев» ежесекундно поступают на Землю

    18:40  22 Сентября 2017
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    Ученые заявили, что «радиосигналы пришельцев» ежесекундно поступают на Землю

    Москва, 22 сентября. Загадочные быстрые радиосигналы, природа которых пока остается неизвестной, могут возникать на небе каждую секунду. Об этом сообщает научный журнал Astrophysical Journal Letters со ссылкой на специалистов из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.

    По мнению исследователей, ежесекундно в небе возникают быстрые радиовспышки, которые потенциально могут быть сигналами от инопланетян. Ученые отмечают, что необходимо тщательно изучить эти сигналы, чтобы понять, кто и откуда их посылает.

    Стоит отметить, что впервые эти радиовспышки были зафиксированы в 2007 году при помощи телескопа Паркс в Австралии. Ученые предполагали, что эти сигналы исходят от эллиптической галактики во время слияния нейтронных звезд, однако позднее пришли к мнению, что эти вспышки похожи на радиосигналы инопланетного происхождения.

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    Автор: Алексей Громов
    #ученые #земля #пришельцы #радиосигналы
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