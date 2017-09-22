Ученые заявили, что «радиосигналы пришельцев» ежесекундно поступают на Землю

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Москва, 22 сентября. Загадочные быстрые радиосигналы, природа которых пока остается неизвестной, могут возникать на небе каждую секунду. Об этом сообщает научный журнал Astrophysical Journal Letters со ссылкой на специалистов из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.

По мнению исследователей, ежесекундно в небе возникают быстрые радиовспышки, которые потенциально могут быть сигналами от инопланетян. Ученые отмечают, что необходимо тщательно изучить эти сигналы, чтобы понять, кто и откуда их посылает.

Стоит отметить, что впервые эти радиовспышки были зафиксированы в 2007 году при помощи телескопа Паркс в Австралии. Ученые предполагали, что эти сигналы исходят от эллиптической галактики во время слияния нейтронных звезд, однако позднее пришли к мнению, что эти вспышки похожи на радиосигналы инопланетного происхождения.