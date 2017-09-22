Украина выразила протест итальянской телекомпании за показ программы с Крымом в составе РФ

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Киев, 22 сентября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пригрозил итальянской телекомпании запретом трансляции за программу, в которой была продемонстрирована карта Крыма в составе России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство направило письмо телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., проинформировав о выявленных нарушениях украинского законодательства. По данным ведомства, на сайте итальянской телекомпании был зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации с Крымом в ее составе.

В сообщении отмечается, что в случае повторения подобного инцидента Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении трансляции телеканала World Fashion Channel на территории Украины.