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Украина
Украина выразила протест итальянской телекомпании за показ программы с Крымом в составе РФ
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    Украина выразила протест итальянской телекомпании за показ программы с Крымом в составе РФ

    23:56  22 Сентября 2017
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    Украина выразила протест итальянской телекомпании за показ программы с Крымом в составе РФ

    Киев, 22 сентября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пригрозил итальянской телекомпании запретом трансляции за программу, в которой была продемонстрирована карта Крыма в составе России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Ведомство направило письмо телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., проинформировав о выявленных нарушениях украинского законодательства. По данным ведомства, на сайте итальянской телекомпании был зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации с Крымом в ее составе.

    В сообщении отмечается, что в случае повторения подобного инцидента Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении трансляции телеканала World Fashion Channel на территории Украины.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #киев #украина #италия #крым
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