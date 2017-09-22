Спецпроект РЕН ТВ расскажет о пророчествах волхва Алексиса для России и США

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Москва, 22 сентября. Российские археологи обнаружили в Подмосковье полуистлевшую грамоту с пророчествами волхва Алексиса. Спецпроект РЕН ТВ «Предсказания волхвов: что нас ждёт?» расскажет, помогут ли находки открыть будущее России и США.

Грамота первого славянского волхва Алексиса, найденная Дмитровском районе Московской области, была запечатана в старинный сосуд. По словам «черного археолога», в чьи руки попала реликвия, поначалу находке не придали значения. Только эксперты смогли разглядеть ценность старинного документа – послание провидца было записано неизвестным священнослужителем в 18 веке.

Слова Алексиса, чудом сохранившиеся на свитке, относятся к нашему времени. Каким увидел будущее России и США древнейший маг, покажет РЕН ТВ в спецпроекте «Предсказания волхвов: что нас ждёт?». Авторы документального фильма обещают найти ответы на вопросы о том, кто и по какой причине намеренно уничтожал всякие упоминания о волхвах, каким будет будущее США и России, и можно ли дать вторую жизнь магу, чье тело более десяти тысячелетий покоится на иранской земле.

Документальный проект РЕН ТВ стартует в пятницу, 22 сентября в 21:00.