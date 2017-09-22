Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»

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Ульяновск, 22 сентября. Президент России Владимир Путин с юмором воспринял новый образец остановки общественного транспорта, который ему показали на выставке в Ульяновске.

Демонстрация была посвящена вопросам развития общественного транспорта, поэтому на стендах можно было увидеть новейшие модели автобусов, троллейбусов, электробусов и поездов.

Президента заинтересовала автобусная остановка с информационным дисплеем, который показывает пункт назначения и время прибытия транспорта. Во время осмотра остановки Путин обратил внимание, что на дисплее отражено лишь два маршрута, и оба ведут на Лубянку.

«Специально Лубянку выбрали?» — пошутил он.

Напомним, что улице Лубянка в Москве располагается здание Федеральной службы безопасности России.