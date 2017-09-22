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Общество
Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»
Общество
Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»
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    Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»

    18:33  22 Сентября 2017
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    Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»

    Ульяновск, 22 сентября. Президент России Владимир Путин с юмором воспринял новый образец остановки общественного транспорта, который ему показали на выставке в Ульяновске.

    Демонстрация была посвящена вопросам развития общественного транспорта, поэтому на стендах можно было увидеть новейшие модели автобусов, троллейбусов, электробусов и поездов.

    Президента заинтересовала автобусная остановка с информационным дисплеем, который показывает пункт назначения и время прибытия транспорта.  Во время осмотра остановки Путин обратил внимание, что на дисплее отражено лишь два маршрута, и оба ведут на Лубянку.

    «Специально Лубянку выбрали?» — пошутил он.

    Напомним, что улице Лубянка в Москве располагается здание Федеральной службы безопасности России.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #ульяновск #автобус #остановка #лубянка
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