Хама: при обстреле боевиков ИГИЛ убита женщина, пострадали четыре мирных жителя

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Хама, 22 сентября. Боевики «Исламского государства» подвергли ракетному обстрелу участок трассы на Саламию в провинции Хама.

По сообщению сирийского информационного агентства «САНА» боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выпустили ракету по частной машине, которая двигалась по дороге на Саламию в восточной части провинции Хама.

Представители местной полиции рассказали, что попадание снаряда привело к возгоранию автомобиля. В результате ракетного обстрела погибла женщина, находившаяся в машине. Четыре человека, включая ребенка, получили серьезные ранения. Все пострадавшие были родственниками, подчеркивает источник.