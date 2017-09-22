Донбасс: склады с боеприпасами ВСУ взорвались под Мариуполем

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Мариуполь, 22 сентября. Склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины взорвались и загорелись в Донбассе. Об этом сообщает Нацполиция Украины в Донецкой области.

Инцидент произошел возле села Малоянисоль, который расположен в 36 км от Мариуполя. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.