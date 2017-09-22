Алексей Щербаков, «человек с трубой», может избежать наказания из-за бездействия потерпевших

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Алексея Щербакова, подозреваемого в нападении на координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, отпустили под подписку о невыезде. Причем, этот четырежды судимый гражданин, как выясняется, ранее уже нападал на члена штаба Алексея Навального.

Первое нападение произошло еще 11 сентября возле станции метро «Варшавская» в Москве. Сообщение об этом публиковалось в ТГ-чате «Протестная Москва» и на других оппозиционных площадках.

Вот цитата из такого сообщения (сохранены оригинальная орфография и синтаксис):

«Друзья, давайте накажем виновных! Буквально вчера видела как на Варшавской, на выходе к Чонгарскому бульвару было совершенно нападение на одного из ваших активистов. Я потом позже узнала, что это был координатор по ЮАО Сергей Говоров. Времени было где-то около 11-ти часов вечера. Неожиданно подбежал мужик в маске, говорят, что это был активист SERB. Он повалил Сергея и начал бить. Рядом мужики стояли, они и оттащили чела в маске, скрутили его и в полицию. Так почему же об этом до сих пор никто не рассказал нигде?! Никто не в курсе что ли?».

Сообщается также, что в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) полицейского участка содержится запись об этом инциденте, при этом выясняется, что настоящая фамилия первого потерпевшего – Иван Хромеев, а Сергей Говоров – это его псевдоним для Сети.

По неясной причине, полиция не стала задерживать нападавшего на Ивана Хромеева, и не предприняла необходимых действий по расследованию инцидента. При этом в штабе Навального тоже не только не стали предпринимать никаких действий, но и удалили всю информацию об инциденте из штабного Instagram.

Спустя четыре дня Алексей Щербаков снова нападает на членов штаба Алексея Навального, на этот раз – на Николая Ляскина.

По словам Ляскина, злоумышленник подошел к нему со спины и несколько раз ударил его по голове железной трубой, обернутой несколькими слоями газет. После этого нападавший скрылся. Врачи диагностировали у Ляскина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По мнению судебно-медицинского эксперта, обертывание трубы в газеты может свидетельствовать о желании нападавшего смягчить последствия удара.

Известно, что Алексей Щербаков, 36-летний уроженец Ярославля, проживает в одной из деревень Ленинградской области. В СМИ сообщалось, что Алексей был неоднократно судим за кражи, грабежи и даже применение насилия в отношении представителя власти, а впервые попал в тюрьму «по малолетке».

Полицейские задержали подозреваемого 19 сентября. Задержанный заявил, что Ляскин нанял его для инсценировки нападения на себя и еще на кого-то из членов штаба, а в качестве вознаграждения пообещал 150 тыс. руб. Он также утверждал, что в качестве задатка Ляскин передал ему 10 тыс. руб.

Исходя из показаний Щербакова, получается, что Хромеев был избит 11 сентября по поручению Ляскина.

Наблюдатели говорят, что будет логично, если в полиции объединят инциденты в рамках одного уголовного дела и, видимо, снова арестуют подозреваемого, а не отпустят под подписку, как это случилось 22 сентября.

Оценить действия полиции и следователей мы попросили опытного петербургского юриста Татьяну Корниенко, много лет отработавшую в следственных органах.

«Следствие могло выйти в суд с ходатайством на арест подозреваемого с учетом обстоятельств преступления и личности нападавшего. Если он имеет непогашенную судимость, не имеет постоянной регистрации, не работает и не имеет средств к существованию, может оказать давление на потерпевшего и свидетелей, а также скрыться от следствия и суда. Если следствие не просило суд о такой мере пресечения, это, конечно, вызывает удивление. Что касается объединения инцидентов в одно дело, тут нужно знать, какое решение приняли в полиции 11 сентября по нападению на Хромеева. КУСП есть, а какое решение по нему принято? Может, там и не возбудили ничего, или там дело частного обвинения, ст.116 УК РФ. Тут должны проявлять инициативу потерпевшие, от них очень многое зависит», - объяснила ФАН юрист Татьяна Корниенко.

Примечательно, что потерпевшие ведут себя противоречиво. Николай Ляскин и Алексей Навальный пишут в Сети, что возмущены тем обстоятельством, что Алексея Щербакова отпустили под подписку о невыезде, а не арестовали.

При этом источники в штабе Навального сообщают, что как про первый инцидент, с нападением Щербакова на Хромеева, так и про второй, с нападением на Ляскина, волонтерам приказано молчать.

Юристы отмечают, что если Хромеев будет участвовать в процессуальных действиях по эпизоду с нападением возле станции метро «Варшавская» и опознает своего обидчика, и если также поступит Ляскин, Алексею Щербакову не уйти от объединения нападений в одно дело. Тогда его с большой долей вероятности ждет суд и реальный срок лишения свободы.

«Все-таки за Щербаковым два хулиганских нападения, да с учетом четырех судимостей ранее, избежать реального срока для него будет практически невозможно. Вопрос только – есть ли для такого финала желание самих потерпевших», - отмечает юрист Корниенко.

Как полагают наблюдатели, именно этот вопрос необходимо задать Ляскину и Навальному, поскольку, судя по сообщениям в Сети, еще 20 сентября Ляскин изъявлял желание забрать из полиции заявление о нападении на себя.

Информация от источников Сети, поступающая официально из МВД и со стороны потерпевших, дает основания предполагать, что Ляскин действительно мог быть организатором нападения на своего коллегу Хромеева и на себя, что может привести Ляскина на скамью подсудимых по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

«Если благодаря бездействию Ляскина и Хромеева гражданин Щербаков избежит справедливого наказания за совершенные нападения, то в этом случае и организатор нападений, кто бы это ни был, может избежать наказания» - подчеркнул юрист.