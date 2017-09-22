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Победитель «Евровидения-2017» срочно госпитализирован для пересадки сердца
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    Победитель «Евровидения-2017» срочно госпитализирован для пересадки сердца

    18:20  22 Сентября 2017
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    Победитель «Евровидения-2017» срочно госпитализирован для пересадки сердца

    Лиссабон, 22 сентября. Победитель конкурса «Евровидение-2017» португалец Сальвадор Собрал, который нуждается в пересадке сердца, госпитализирован в одну из больниц Лиссабона после очередного концерта. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

    По данным издания, певец с детства страдает от врожденного порока сердца. В настоящее время Собрал находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. По словам врачей, в настоящее время состояние артиста стабильное, так как функции некоторых органов выполняет специальная аппаратура.

    «Здесь мы полностью контролируем его состояние. Пока Сальвадор не получит новое сердце ему нужен покой и минимальные нагрузки», — рассказали о здоровье певца его врачи.

    Издание отмечает, что после победы на «Евровидении-2017» Собрал дал больше концертов, чем за всю свою карьеру, однако в конце августа ему пришлось отменить три выступления из-за плохого самочувствия.

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    Автор: Алексей Громов
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