Победитель «Евровидения-2017» срочно госпитализирован для пересадки сердца

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Лиссабон, 22 сентября. Победитель конкурса «Евровидение-2017» португалец Сальвадор Собрал, который нуждается в пересадке сердца, госпитализирован в одну из больниц Лиссабона после очередного концерта. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным издания, певец с детства страдает от врожденного порока сердца. В настоящее время Собрал находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. По словам врачей, в настоящее время состояние артиста стабильное, так как функции некоторых органов выполняет специальная аппаратура.

«Здесь мы полностью контролируем его состояние. Пока Сальвадор не получит новое сердце ему нужен покой и минимальные нагрузки», — рассказали о здоровье певца его врачи.

Издание отмечает, что после победы на «Евровидении-2017» Собрал дал больше концертов, чем за всю свою карьеру, однако в конце августа ему пришлось отменить три выступления из-за плохого самочувствия.