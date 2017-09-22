СБУ назвала Сигала, Бабкину и Гришковца угрозой нацбезопасности Украины

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Киев, 22 сентября. Министерство культуры Украины по представлению СБУ внесло в черный список еще 27 деятелей культуры и искусства. Фигуранты списка, по мнению украинских спецслужб, создают угрозу нацбезопасности страны.

Среди них оказались писатель Евгений Гришковец, певица Надежда Бабкина и актер Стивен Сигал.

Как следует из сообщения на сайте Минкульта, в список были также внесены Николай Цискаридзе, Станислав Говорухин, Эмир Кустурица, Дмитрий Певцов, Алексей Панин, Зураб Церетели, Егор Крид и Стас Пьеха.

