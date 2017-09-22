Тартус: сторожевик «Пытливый» сменил «Адмирала Эссена» в Средиземном море

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Тартус, 22 сентября. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вошел в состав постоянного соединения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море.

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в пункт постоянного базирования после выполнения боевых задач в акватории Средиземного моря. В походе корабль находился с 11 июля текущего года.

Отмечается, что у сирийского побережья фрегат «Адмирал Эссен» на основе плановой ротации сил сменил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».