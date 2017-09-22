Главные новости 22 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 22 сентября.

Скульптор Щербаков заявил, что готов изменить памятник Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47. Такое бывает: скульптор ответил на критику памятника Калашникову.

Пользователи Интернета обнародовали первые фотографии нового микроавтобуса УАЗ. Официальной информации об автомобиле пока нигде нет. В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ.

Жителям Германии предлагают избрать президента РФ Владимира Путина канцлером ФРГ. Плакаты с таким призывом появились недалеко от Рейхстага за несколько дней до выборов в бундестаг. Немцы хотят видеть Путина канцлером Германии.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли как минимум 3 авиационных удара по военному аэропорту «Меззе», находящемуся юго-западнее сирийской столицы Дамаска. Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском.

ВВС Израиля нанесли авиаудары по военному аэродрому «Меззе» под Дамаском, ИГ и власти САР заключили договор, по которому террористы покинут территорию Акербатского котла. Сирия новости 22 сентября 07.00: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском, САР разрешила террористам ИГ покинуть Акербатский котел.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу США данные, связанные с расследованием «российского вмешательства» в выборы в США. Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве».

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия нарушила обязательства по договору по нераспространению оружия массового поражения. Глава Госдепа обвинил РФ в нарушении обязательств по договору о РСМД.

Украине не будет получать от США летальное оружие и принимает поставки подобного вооружения от других государств. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву.

Минобороны РФ подтвердило пуски крылатых ракет подлодкой ЧФ РФ «Великий Новгород» по объектам террористов в Сирии. «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии.

Боевики ИГ* обязались покинуть территории на востоке провинции Хама и Хомс, и теперь правительственные войска контролируют всю Центральную Сирию. О роли в этом российских ВКС — в материале ФАН. Сирия покончила с Акербатским котлом: как ВКС РФ обеспечили поражение боевиков в провинциях Хама и Хомс.