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Политика
Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии
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    Главные новости 22 сентября

    19:00  22 Сентября 2017
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    Главные новости 22 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 22 сентября.

    Скульптор Щербаков заявил, что готов изменить памятник Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47. Такое бывает: скульптор ответил на критику памятника Калашникову.

    Пользователи Интернета обнародовали первые фотографии нового микроавтобуса УАЗ. Официальной информации об автомобиле пока нигде нет. В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ.

    Жителям Германии предлагают избрать президента РФ Владимира Путина канцлером ФРГ. Плакаты с таким призывом появились недалеко от Рейхстага за несколько дней до выборов в бундестаг. Немцы хотят видеть Путина канцлером Германии.

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли как минимум 3 авиационных удара по военному аэропорту «Меззе», находящемуся юго-западнее сирийской столицы Дамаска. Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском.

    ВВС Израиля нанесли авиаудары по военному аэродрому «Меззе» под Дамаском, ИГ и власти САР заключили договор, по которому террористы покинут территорию Акербатского котла. Сирия новости 22 сентября 07.00: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском, САР разрешила террористам ИГ покинуть Акербатский котел.

    Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу США данные, связанные с расследованием «российского вмешательства» в выборы в США. Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве».

    Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия нарушила обязательства по договору по нераспространению оружия массового поражения. Глава Госдепа обвинил РФ в нарушении обязательств по договору о РСМД.

    Украине не будет получать от США летальное оружие и принимает поставки подобного вооружения от других государств. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву.

    Минобороны РФ подтвердило пуски крылатых ракет подлодкой ЧФ РФ «Великий Новгород» по объектам террористов в Сирии. «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии.

    Боевики ИГ* обязались покинуть территории на востоке провинции Хама и Хомс, и теперь правительственные войска контролируют всю Центральную Сирию. О роли в этом российских ВКС — в материале ФАН. Сирия покончила с Акербатским котлом: как ВКС РФ обеспечили поражение боевиков в провинциях Хама и Хомс.

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    Автор: Алексей Громов
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