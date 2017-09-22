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В Дейр эз-Зоре началась сильная песчаная буря
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    В Дейр эз-Зоре началась сильная песчаная буря

    17:56  22 Сентября 2017
    208

    В Дейр эз-Зоре началась сильная песчаная буря

    Дейр эз-Зор, 22 сентября. В сирийской провинции Дейр эз-Зор началась песчаная буря, мешающая проведению боевых действий.

    По данным источников в Дейр эз-Зоре в восточной провинции Сирийской арабской республики началась сильная песчаная буря. Отмечается, что видимость значительно ухудшилась.

    Источник полагает, что проведение военных операций будет временно приостановлено. Не исключается возможность того, что боевики террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) попытаются воспользоваться непогодой для контрнаступления или перегруппировки сил.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #непогода #буря
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