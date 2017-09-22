Путину в Ульяновске показали электробусы, которые запустят в Москве

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Ульяновск, 22 сентября. Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими образцами отечественного пассажирского транспорта в рамках индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске.

В частности, главе государства показали новейшие электробусы группы ГАЗ и «КамАЗ», которые заменят обычные автобусы на Садовом кольце и Тверской улице в Москве. Среди других показанных новинок — троллейбусы «Тролза», метропоезда «Москва» предприятия «Трансмашхолдинг» и электромобили El-Panda российской компании ZETTA.