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Путину в Ульяновске показали электробусы, которые запустят в Москве
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    Путину в Ульяновске показали электробусы, которые запустят в Москве

    17:52  22 Сентября 2017
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    Путину в Ульяновске показали электробусы, которые запустят в Москве

    Ульяновск, 22 сентября. Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими образцами отечественного пассажирского транспорта в рамках индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске.

    В частности, главе государства показали новейшие электробусы группы ГАЗ и «КамАЗ», которые заменят обычные автобусы на Садовом кольце и Тверской улице в Москве.  Среди других показанных новинок — троллейбусы «Тролза», метропоезда «Москва» предприятия «Трансмашхолдинг» и электромобили El-Panda российской компании ZETTA.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #москва #ульяновск #электробусы
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