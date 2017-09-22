Сирия новости 22 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, SDF заявили об освобождении от ИГ 95% Ракки

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Сирия, 22 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Дейр эз-Зоре, SDF заявили об освобождении от ИГ 95 процентов города Ракка, в Алеппо взорвался склад боеприпасов армии САР. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хомсе и Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются на востоке Хомса и в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряют позиции в Хомсе и Дейр эз-Зоре, оказывают ожесточенное сопротивление SDF в Ракке.

«Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по САА в Восточной Гуте.

Курды: заявляют об освобождении 95 процентов города Ракка.

Провинция Дамаск

Местные источники в Восточной Гуте продолжают фиксировать боестолкновения между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Ghouta Media Center пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций боевиков в районах Джобар и Айн Тарма. Источник в социальной сети Twitter (@Dimashq_news) сообщает, что армия САР наносит удары по зонам дислокации радикалов в деревне Сакба.

Ранее сообщалось, что в ответ на интенсивные обстрелы со стороны сирийской армии группировка «Файлак ар-Рахман» открыла огонь по позициям армии САР в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

В квартале Аль-Аркуб города Алеппо произошел взрыв на складе боеприпасов Сирийской арабской армии (САА), сообщает военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1). Причины произошедшего на данный момент устанавливаются. Ранее сообщалось, что в административном центре провинции Алеппо прогремело несколько взрывов, спровоцированных ракетными ударами со стороны боевиков по району Аль-Хамдания.

На западе региона сирийская армия наносит удары по зонам дислокации боевиков в районе населенного пункта Ар-Рашидин. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@3bdalrhmnbashah).

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс ВКС РФ продолжают оказывать поддержку продвижению Сирийской арабской армии (САА), нанося удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства». По данным одного из военных источников в Twitter (@IvanSidorenko1) бои между радикальными исламистами и армией САР идут в районе Мушерифа недалеко от Джубб аль-Джарра. Кроме того, информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что благодаря эффективной работе ВКС России сирийская армия смогла выбить ИГ из района Аль Машрифа аш Шамалия и вернуть себе контроль над этой территорией.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС России продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в Дейр эз-Зоре и зачистку ближайших пригородов от террористов «Исламского государства». Военный источник в социальной сети Twitter (@C_Military1) пишет, что при поддержке ВКС РФ сирийская армия смогла взять под свой контроль населенный пункт Хашам. Ранее сообщалось, что под контроль армии Башара Асада перешли поселения Халабия и Зальбия. Таким образом, поддержка российской авиации позволила правительственным войскам укрепить свои позиции и освободить от ИГ северо-западный берег Евфрата.

Провинция Ракка

В квартале Аль-Амин, а также в районе кольцевой развязки Ан-Наим продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны, и террористами «Исламского государства» - с другой. Об этом сообщает информационное агентство Raqqa 24. В то же время военный источник в Twitter (@markito0171) отмечает боевые действия на территории города между железнодорожным вокзалом и стадионом.

Представитель Демократических сил Сирии (SDF) пишет в аккаунте курдских отрядов самообороны в Twitter (@QSD_Jabha), что от террористов ИГИЛ зачищено уже 95 процентов города Ракка.

Ирак

Армии Ирака удалось освободить от террористов «Исламского государства» 30 населенных пунктов провинции Салах эд-Дин, сообщает в своем Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now. Это значит, что 60 процентов региона сейчас находится под контролем правительственных сил Ирака.

Террорист-смертник ИГ взорвал себя среди бойцов «Хашд аш-Шааби» в населенном пункте Увежиле на северо-востоке Аш Шаркат, пишет военный источник в Twitter (@e0p6CCzmVbI5uM0). Данные о потерях отряда народного ополчения не сообщаются.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)