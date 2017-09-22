Лавров и глава МИД Ирака обсудили борьбу с ИГ

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным ведомства, главы МИД обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке. Министры обсудили ситуацию в Ираке на фоне усилий Багдада по ликвидации очага террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). В ходе переговоров Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака.

Кроме того, министры обсудили ключевые аспекты двусторонних российско-иракских отношений, а также наметили пути его дальнейшего развития, передает «Газета.ру».

* Организация запрещена на территории РФ.