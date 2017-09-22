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Общество
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Политика
Лавров и глава МИД Ирака обсудили борьбу с ИГ
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    Лавров и глава МИД Ирака обсудили борьбу с ИГ

    18:00  22 Сентября 2017
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    Лавров и глава МИД Ирака обсудили борьбу с ИГ

    Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По данным ведомства, главы МИД обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке. Министры обсудили ситуацию в Ираке на фоне усилий Багдада по ликвидации очага террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). В ходе переговоров Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака.

    Кроме того, министры обсудили ключевые аспекты двусторонних российско-иракских отношений, а также наметили пути его дальнейшего развития, передает «Газета.ру».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #оон #лавров #ирак #багдад #мид
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