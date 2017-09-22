Британский премьер рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС после Brexit

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Лондон, 22 сентября. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Евросоюзом после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

«Покидая ЕС, Великобритания не покидает Европу, она не покидает семью европейских государств», — заявила Мэй на выступлении в итальянской Флоренции.

По словам британского министра, существуют проблемы, которые Лондон может решить только совместно с Евросоюзом. Такие, как миграция и терроризм, а также угроза КНДР.

Мэй также призвала к сохранению того же уровня качества сотрудничества в сфере безопасности. Премьер уверена, что военные и дипломатические ресурсы Британии и Ес помогут в обеспечении всеобщей безопасности. Обмен разведданными должен продолжаться, добавила она.