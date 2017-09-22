Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»
Политика
Британский премьер рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС после Brexit
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британский премьер рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС после Brexit

    17:57  22 Сентября 2017
    44

    Британский премьер рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС после Brexit

    Лондон, 22 сентября. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Евросоюзом после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

    «Покидая ЕС, Великобритания не покидает Европу, она не покидает семью европейских государств», — заявила Мэй на выступлении в итальянской Флоренции.

    По словам британского министра, существуют проблемы, которые Лондон может решить только совместно с Евросоюзом. Такие, как миграция и терроризм, а также угроза КНДР.

    Британский премьер рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС после Brexit

    Мэй также призвала к сохранению того же уровня качества сотрудничества в сфере безопасности.  Премьер уверена, что военные и дипломатические ресурсы Британии и Ес помогут в обеспечении всеобщей безопасности. Обмен разведданными должен продолжаться, добавила она.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #тереза мэй #ес
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 59679

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29118

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41962

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21124

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8340
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3024
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        451
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        283
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        197