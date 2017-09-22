Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ поселение Касаби
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Дейр эз-Зор, 22 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продвигаются по западному берегу Евфрата.
Военные источники в Сирии опубликовали данные об успешном продвижении Сирийской арабской армии к северо-западу от реки Евфрат. При воздушной поддержке российских летчиков армейцам удалось полностью освободить населенный пункт Касаби от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).
Одной из основных целей для САА в данный момент является зачистка крупного населенного пункта Мадан на севере провинции Дейр эз-Зор от террористов «Халифата».
Reports that SAA liberated Qasabi in West Deir Ezzor— The'Nimr'Tiger ???????? (@Souria4Syrians) September 22, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.