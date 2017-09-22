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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ поселение Касаби
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ поселение Касаби

    17:46  22 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ поселение Касаби

    Дейр эз-Зор, 22 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продвигаются по западному берегу Евфрата.

    Военные источники в Сирии опубликовали данные об успешном продвижении Сирийской арабской армии к северо-западу от реки Евфрат. При воздушной поддержке российских летчиков армейцам удалось полностью освободить населенный пункт Касаби от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

    Одной из основных целей для САА в данный момент является зачистка крупного населенного пункта Мадан на севере провинции Дейр эз-Зор от террористов «Халифата».

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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