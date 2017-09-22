Американский внедорожник попытался пройти через блокпост САА в Эль-Камышлы

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Эль-Камышлы, 22 сентября. Внедорожник США попытался проехать через КПП правительственных войск в провинции Хасака.

Сирийские военнослужащие опубликовали в Сети видеозапись из сирийского города Эль-Камышлы с попыткой американского военного внедорожника «Хамви» проехать на территорию, контролируемую САА. Эль-Камышлы с населением в 20000 человек разделен на зоны контроля курдского ополчения и правительственных войск.

На кадрах видеозаписи сирийский солдат становится перед «Хамви», заставляет его развернуться и вернуться на курдскую территорию. В джипе могли находиться курды, а также военнослужащие армии США.