Путин призвал стимулировать модернизацию общественного транспорта
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Ульяновск, 22 сентября. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию модернизации общественного транспорта.
«Нужно проработать стимулы для повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка», — отметил он, выступая на заседании президиума Госсовета.
Глава государства отметил, что вопрос обновления общественного транспорта в настоящее время решается медленно.